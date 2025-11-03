Betriebspause für Rittner Seilbahn, Rittner Bahn und Mendelbahn

Von: Ivd

Bozen – Auch in diesem Jahr werden die technischen Anlagen von Rittner Seilbahn, Rittner Bahn und Mendelbahn im Herbst turnusmäßig überprüft. Während dieser Zeit kommt es zu Betriebspausen und eingeschränkten Fahrplänen.

Die Rittner Seilbahn bleibt ab Montag bis 28. November 2025 außer Betrieb. Die Rittner Bahn verkehrt im selben Zeitraum nach einem reduzierten Fahrplan – im Stundentakt und ohne Abendfahrten.

Die Mendelbahn stellt den Betrieb von Montag an bis 13. Dezember 2025 ein.

Für beide Strecken sind Ersatzbusse im Einsatz:

Linie B161 verbindet Oberbozen stündlich mit der Talstation in Bozen.

Linie B134 fährt werktags zwischen Kaltern (St. Anton) und dem Mendelpass.

Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich.