Betrüger tricksen 92-Jährige aus

Von: mk

Meran – Eine 92-jährige Frau aus Südtirol ist Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden, bei der sie Bargeld in Höhe von 3.700 Euro und wertvollen Familienschmuck verloren hat. Die Betrügerin gab sich am Telefon als ihre Enkelin aus, die angeblich in Not sei.

Die Masche ist bekannt, trotzdem kommen Betrüger immer wieder damit durch: Eine Anruferin meldete sich bei der Seniorin mit den Worten: „Oma, ich bin deine Enkelin. Ich bin im Krankenhaus und brauche dringend Geld.“ Die 92-Jährige, die völlig überrascht wurde und in großer Sorge um ihre vermeintliche Enkelin war, wurde angewiesen, am Telefon zu bleiben – eine geschickte Taktik, um zu verhindern, dass die Frau die Geschichte überprüft und möglicherweise echte Verwandte kontaktiert.

Noch während des Telefongesprächs tauchte eine Komplizin an der Wohnungstür der Rentnerin auf. Ohne zu zögern, übergab die Frau der Unbekannten das Geld und die Schmuckstücke.

Erst als die Komplizin fort war, bemerkte die Südtirolerin, dass sie einem Betrug aufgesessen ist, und erstattete umgehend Anzeige. Die Ermittlungen wurden sofort aufgenommen. Öffentliche Überwachungskameras, die unter anderem auf einen Kindergarten in Meran gerichtet waren, hatte zwar eine Person erfasst, die der Beschreibung der 92-Jährigen entsprach. Die Aufnahmen waren jedoch zu unscharf, um Gesichtszüge eindeutig zu erkennen.

Anhand von erkennungsdienstlichen Fotos konnte die Seniorin die Frau dennoch identifizieren, der sie das Geld und den Schmuck übergeben hatte. Diese muss sich nun vor Gericht wegen Betrugs verantworten. Derzeit laufen Verhandlungen über eine mögliche Entschädigung, die zur Rücknahme der Klage führen könnte.