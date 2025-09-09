BetrÃ¼gerischer Banker “ausfindig gemacht”

Von: luk

Bozen – Die Bozner Staatsanwaltschaft hat am Dienstagnachmittag mit einer Pressemitteilung die seit Tagen kursierenden Meldungen eines betrügerischen Finanzberaters in Bozen bestätigt. Es sei ein Verfahren wegen Betrugs, Diebstahls und unerlaubter Finanzvermittlungstätigkeit eingeleitet worden. Der Beschuldigte ehemalige Banker soll das Vertrauen seiner Kunden arg missbraucht haben. So verwendete er von den Kunden blanko unterschriebene Formulare.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung, dass der Beschuldigte in Italien ausfindig gemacht worden sei. Mobiltelefone und Computer seien beschlagnahmt worden. Die Geräte würden derzeit überprüft.

Rund 20 Millionen Euro hoch ist der entstandene Schaden bislang. Genau beziffert werden konnte er allerdings noch nicht.

Nachfolgend das Statement der Staatsanwaltschaft in vollem Wortlaut: