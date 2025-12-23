Aktuelle Seite: Home > Chronik > Betrügerisches Pärchen wird nach der Flucht doch geschnappt
Carabinieri von Waidbruck bleiben hartnäckig

Betrügerisches Pärchen wird nach der Flucht doch geschnappt

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 16:34 Uhr
Von: mk

Waidbruck/Kollmann – Die Carabinieri von Waidbruck haben Ermittlungen zu einem versuchten Betrug nach der sogenannten „Spiegel-Trick-Methode“ abgeschlossen. Der Vorfall ereignete sich bereits im Juli auf der Landesstraße in Kollmann im Gemeindegebiet von Barbian.

Ein deutscher Staatsbürger war mit seinem Fahrzeug auf der Straße unterwegs, als sich ihm ein Mann und eine Frau in einem anderen Fahrzeug näherten. Indem sie einen angeblichen Schaden an ihrem Wagen vortäuschten, versuchten sie ihn zum Anhalten zu bewegen und forderten eine Geldsumme als sofortigen Schadenersatz. Der Versuch schlug fehl, da das Opfer besonnen reagierte, sämtliche Forderungen ablehnte und sich vorsichtig verhielt.

Entscheidend für den Ermittlungserfolg war die Geistesgegenwart des Opfers: Da ihm die Situation verdächtig vorkam, notierte er sich das Kennzeichen des Fahrzeugs der mutmaßlichen Täter – ein VW California –, bevor diese vom Unfallort flüchteten.

Auf Basis dieses Hinweises leiteten die Carabinieri umgehend Ermittlungen ein und konnten die Fahrzeughalter ausfindig machen: ein Mann und eine Frau, beide Italiener, etwa 60 Jahre alt und außerhalb von Südtirol ansässig. Beide sind den Behörden bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde das Pärchen bei der Staatsanwaltschaft wegen versuchten Betruges auf freiem Fuß angezeigt.

Die Carabinieri warnen vor dieser Art von Betrug und rufen die Bürger dazu auf, verdächtigen Geldforderungen niemals nachzukommen. Stattdessen sollte man solche Vorfälle umgehend über die landesweite Notrufnummer 112 den Behörden melden.

Bezirk: Eisacktal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

