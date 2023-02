Betrunken nach Faschingsparty: Neun Personen am Steuer erwischt

Bozen/Brixen – Die Polizei hat in der vergangenen Woche neun Personen wegen Trunkenheit am Steuer sanktioniert. In fünf Fällen gibt es strafrechtliche Folgen.

Vor allem am Unsinnigen Donnerstag hat die Polizei die Kontrollen verschärft. Zwei Personen haben beim Feiern offensichtlich über die Stränge geschlagen und sich trotzdem hinter das Lenkrad gesetzt.

Am Tag darauf hat die Polizei in Brixen gegen 15.30 Uhr eine Person aufgehalten, die rund 1,9 Promille im Blut hatte. Der Mann wurde angezeigt und ihm wurde der Führerschein entzogen. Sein Fahrzeug ist beschlagnahmt worden.

Am Freitagabend hat die Polizei in Bozen hingegen drei Personen aufgehalten, die laut Alkoholtest zu viel getrunken hatten. Eine Person mit rund 1,17 Promille im Blut wurde angezeigt.

Die Polizei wird die verstärkten Kontrollen bis zur Ende der Faschingszeit fortsetzen.