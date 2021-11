Beunruhigende Geräusche an der Tür schreckten sie auf

Bozen – Eine Boznerin war am späten Samstagnachmittag in ihrer Wohnung und hatte es sich auf dem Sofa vor dem Fernseher gemütlich gemacht, als sie komische Geräusche von ihrer Eingangstür vernahm. Beunruhigt schaute sie nach dem Rechten und durch den Türspion sah sie zwei junge Frauen, die gerade versuchten, die Tür aufzubrechen. Umgehend griff sie zum Telefon und alarmierte die Quästur.

Eine Streife der Staatspolizei wurde zu dem angegebenen Ort am Matteotiplatz beordert. Die Exekutivbeamten konnten eine der beiden Einbrecherinnen – eine 19-Jährige – festnehmen. Sie wurde laut Tageszeitung Alto Adige wegen versuchten Diebstahls ins Gefängnis überstellt. Ihrer Komplizin gelang die Flucht.

Nun laufen die Ermittlungen, ob die beiden Frauen für weitere Einbrüche in Bozen verantwortlich sind. Am Samstag wurde nämlich auch in der Görzerstraße und der Roenstraße eingebrochen. Dabei wurden Bargeld und Schmuck gestohlen.