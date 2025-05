Bezirks- und Gruppenleitertreffen der Rheuma-Liga

Von: mk

Eppan – Vor kurzem trafen sich die Bezirks- und Gruppenleiter der Rheuma-Liga aus dem ganzen Land in Eppan, um über die Ausrichtung des Vereins und das Kursprogramm im Herbst zu sprechen. Präsident Günter Stolz sprach allen freiwilligen Helfern einen riesigen Dank aus und betonte, dass es ohne die Unterstützung durch die Bezirks- und Gruppenleiter vor Ort nicht möglich wäre, die Bedürfnisse der Menschen in den Bezirken zufriedenzustellen.

„Ihr wisst, was die Menschen in den Dörfern brauchen und ihr betreut die Mitglieder in den Kursen und helft uns durch eure Rückmeldungen, die Qualität des Angebots zu verbessern“, so Stolz. Geschäftsführer Andreas Varesco berichtete über anstehende Projekte, zum Beispiel den „3. Interregionalen Rheumatologenkongress“ unter der Schirmherrschaft der Euregio, der demnächst stattfinden werde.

Ebenso erwähnte er, dass die Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe Südtirol in der Rheuma-Liga unter Leitung von Antonietta Trova im Herbst einen großen Kongress zum Thema „Cannabis und chronischer Schmerz – Möglichkeiten und Risiken“ plane. Er verwies darauf, dass demnächst die Homepage des Vereins erneuert werde und dass es schwierig sei, Kursleiter (Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler) zu finden. Varesco bat die Bezirks- und Gruppenleiter, den Verein bei der Suche nach Kursleitern nach Kräften zu unterstützen.

Im Anschluss stellte Werner Haselrieder einige neue Funktionen auf dem Anmeldeportal der Rheuma-Liga vor. Dieses werde ständig angepasst und verbessert. Die Kurskoordinatorin Manuela Unterholzner gab sodann einen Überblick über das Kursangebot im Herbst und stellte die neu erarbeiteten Allgemeinen Benutzungsbedingungen des Vereins vor.

„Wir möchten alle Betroffenen dazu aufrufen, das breitgefächerte Angebot der Rheuma-Liga zu nutzen und auf diese Weise selbst etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Die Anmeldungen zu den Kursen im Herbst werden online und telefonisch möglich sein. Wir sind bemüht, das Kursangebot ständig zu verbessern und dort auszubauen wo wenig Angebot herrscht“, so abschließend der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.