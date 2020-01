Blitzverhaftung nach Raub in Meran

Meran – Die Carabinieri von Meran haben einen 32-jährigen Kosovaren, der in Naturns lebt, wegen schweren Raubes verhaftet.

Er soll sich am Montag in einer Bar in der Meraner Garibaldistraße einen jungen Mann mit einem Messer bedroht und von ihm die Herausgabe des Passes sowie des Mobilfunktelefons gefordert haben. Völlig eingeschüchtert hat der junge Mann sich gefügt. Wie die Carabinieri in einer Aussendung erklären, sollen sich Täter und Opfer flüchtig gekannt haben.

Nach dem Vorfall begab sich der junge Mann gegen 17.20 Uhr zu den Carabinieri. Gemeinsam mit dem Opfer gingen die Exekutivbeamten umgehend in das Gastlokal und stellten den 32-Jährigen. Er hatte noch immer das Handy und den Pass des jungen Mannes bei sich.

Der Kosovare wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt.