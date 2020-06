Blutige Auseinandersetzung im Bahnhofspark

Verletzter bleibt am Waltherplatz liegen

Bozen – Zwischen dem Bahnhofspark und dem Waltherplatz ist es am Donnerstagnachmittag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen, an der mehrere Personen beteiligt waren. Ein junger Mann wurde dabei erheblich verletzt und blieb schließlich am Waltherplatz verletzt liegen.

Der Blogger Sharko hat die Szenen gefilmt und auf Facebook veröffentlicht.

Accoltellamento in diretta piazza Walter adesso Pubblicato da SharKo Oo su Giovedì 4 giugno 2020

Der verletzte Mann hatte nach dem Angriff blutende Wunden. Medienberichten zufolge ist es möglich, dass er mit zerbrochenen Flaschen angegriffen wurde.

Ragazzo marocchino preso a bottigliate davanti a tutti in piazza Walther Pubblicato da SharKo Oo su Giovedì 4 giugno 2020