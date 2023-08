Blutlache an Bushaltestelle nach wildem Streit

Bozen – Zu einer brutalen Auseinandersetzung ist es am Wochenende auch im Zentrum von Bozen gekommen.

Nur wenige Meter vom mondänen Waltherplatz entfernt, an der Ecke Bahnhofsstraße/Perathonerstraße, waren noch gestern die Überreste einer beachtlichen Blutlache auf den Pflastersteinen und der Sitzbank der Bushaltestelle zu sehen.

Zwei Männer sollen laut der italienischen Tageszeitung Alto Adige am Samstag in Streit geraten sein. Dieser artete so sehr aus, dass einer der beiden Männer eine Waffe gezogen und seinem Widersacher damit erhebliche Verletzungen zugefügt hat.

Der Täter soll vorläufig festgenommen worden sein. Um den Tatort vor Veränderung zu schützen, wurde er von den Carabinieri mit einem weiß-roten Band abgesperrt.