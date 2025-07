Bluttat in Traiskirchen: Zwei Tote und eine Schwerverletzte

Die Polizei ermittelt nach einer Bluttat in Traiskirchen

Von: apa

Ein Schütze soll am Sonntagvormittag auf offener Straße in Traiskirchen (Bezirk Baden) mit einer Langwaffe einen Mann getötet und eine Frau schwerst verletzt haben. Der Täter sei mit einem Fahrzeug geflüchtet und habe dann Suizid begangen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage Medienberichte. Die Frau wurde von einem Notarzthubschrauber in ein Wiener Krankenhaus geflogen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Der Notruf ging kurz nach 10.00 Uhr ein, berichtete Baumschlager. Bei dem Schützen handelt es sich um einen 1958 geborenen österreichischen Staatsbürger, der sich auf Hafturlaub befand. “Gegen den Mann besteht ein Waffenverbot”, teilte der Sprecher mit. Er habe die Langwaffe widerrechtlich besessen. Die Hintergründe und das Motiv für die Tat waren noch unklar. Das Verhältnis zwischen dem Schützen und den beiden Opfern war ebenfalls Gegenstand von Erhebungen. Die Tatortgruppe sicherte an Ort und Stelle Spuren.

(S E R V I C E – Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)