Boa-Fall in Meran: Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Von: luk

Meran/Burgstallt – Der skurrile Fall der drei Boas, die in einer Wohnung in Postal entdeckt wurden, hat nun die Staatsanwaltschaft erreicht. Eine der Schlangen soll Berichten zufolge als „Waffe“ benutzt worden sein, um eine Tabakladen-Besitzerin in Meran zu bedrohen und die Herausgabe eines Pakets zu erzwingen. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwältin Federica Iovene geleitet, die nun klären muss, ob rechtliche Verstöße vorliegen.

Da es sich um eine geschützte Tierart handelt, ist auch die Forstbehörde eingeschaltet. Experten des Landesamts für Wildtiermanagement prüfen, ob die Schlangen – offenbar Boa constrictor – legal gehalten wurden. Diese Art unterliegt dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES), das den internationalen Handel mit bedrohten Tier- und Pflanzenarten regelt.

Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung der 30-jährigen Besitzerin wurde zudem eine legal registrierte Pistole sichergestellt. Sollte sich der Vorwurf des räuberischen Diebstahls nicht erhärten, könnte die Frau die Waffe zurückerhalten.

Keine Strafe – aber offene Fragen

Zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine Sanktionen gegen die Frau verhängt. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass sie über die erforderlichen Genehmigungen zur Haltung der Schlangen verfügt. Dennoch werden weitere Prüfungen vorgenommen, um mögliche Verstöße festzustellen.

Für die Haltung von Boa constrictor gelten in Italien strenge Vorschriften. Die Temperatur in der Terrarium-Umgebung sollte beispielsweise zwischen 28 und 32 Grad liegen, mit einem wärmeren Bereich von bis zu 35 Grad. Zudem müssen Kletterstrukturen bereitgestellt werden, da diese Schlangenart eine baumbewohnende Lebensweise bevorzugt.

Kurioses Detail am Rande: Eine der Boas trägt den Namen „Bonny“ und ist ein Weibchen. Ob sie in Zukunft weiterhin bei ihrer Besitzerin bleiben darf, hängt von den laufenden Ermittlungen ab.

Unklar ist aktuell, ob die in Meran gefundenen toten Boas an einer Müllinsel mit dem Fall in Zusammenhang stehen.