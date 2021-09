Bodenlose Frechheit

Mühlen in Taufers – Langfinger machen auch vor ehrenamtlichen Helfern nicht Halt. Diese bittere Erfahrung musste die Freiwillige Feuerwehr von Mühlen in Taufers am vergangenen Wochenende machen. Die Wehrleute haben das örtliche Kirchtagsfest ausgerichtet. Während der Aufräumarbeiten am Samstagabend gegen 22.30 Uhr wurden dann die Einnahmen aus dem Feuerwehrfahrzeug (im Bild) entwendet.

Der Diebstahl wurde den Carabinieri gemeldet, wie die Feuerwehr Mühlen in Taufers schildert. Videoaufnahmen und Zeugenaussagen hätten die Tat bestätigt.

Doch vorerst sehen die Wehrleute von einer offiziellen Anzeige ab. Sie geben dem Dieb die Möglichkeit, die Beute innerhalb Freitag, den 24 September beim Kommandanten Michael Oberhollenzer zurückzugeben. Sollte dies nicht erfolgen, will die Freiwillige Feuerwehr Anzeige erstatten.