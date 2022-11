Bozen: 18-Jähriger mit 600 Gramm Cannabis aufgegriffen

Bozen – Fahnder der Bozner Quästur haben einen mutmaßlichen Drogendealer aufgespürt und festgenommen. Der bislang nicht polizeilich in Erscheinung getretene 18-Jährige wurde von den Exekutivbeamten in jener Wohnung überrascht, in der er Unterschlupf gefunden hatte.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden 543 Gramm Haschisch, 48 Gramm Marihuana und vier Präzisionswaagen sichergestellt. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten 1.800 Euro in bar. Das Geld stammt vermutlich aus dem Handel mit den Rauschmitteln.

Nach Abschluss der polizeilichen Operation wurde der junge Italiener verhaftet und in den Hausarrest überstellt. Die Maßnahme wurde vom U-Richter bestätigt.