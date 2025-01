Bozen: 24 Jahre Haft für Mord an Partnerin bestätigt

Von: luk

Bozen – Das Berufungsschwurgericht in Bozen hat das Urteil von 24 Jahren Haft gegen Avni Mecja bestätigt. Der heute 27-jährige Mann hatte in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 2022 seine Partnerin, Alexandra Elena Mocanu, in ihrem gemeinsamen Apartment in der Trieststraße mit zwei Hammerschlägen getötet.

Alexandra Elena Mocanu, 35 Jahre alt, arbeitete als Baristin in Bozen. Mecja, ein Arbeiter, floh nach der Tat zunächst nach Tirana in Albanien, kehrte jedoch wenig später nach Italien zurück, um sich den Behörden zu stellen.

Das Gericht sah es auch in der Berufungsverhandlung als erwiesen an, dass Mecja für den brutalen Mord an seiner Partnerin verantwortlich ist, und bestätigte das ursprüngliche Strafmaß. Der Fall hatte in Südtirol für großes Entsetzen gesorgt.