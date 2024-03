Bozen: 2,5 Kilogramm Rauschgift sichergestellt

Bozen – Gestern haben Ermittler der Abteilung für Rauschgift der Stadtpolizei aufgrund von Hinweisen einiger Bürger eine Haus- und Personendurchsuchung bei einem italienischen Staatsbürger mit Wohnsitz im Bozner Stadtviertel Don Bosco durchgeführt. Der Mann – 34 Jahre alt, arbeitslos und vorbestraft wegen Diebstahl – wurde in der Nähe seiner Wohnung angehalten, anschließend wurde die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Die Durchsuchung erstreckte sich über die Wohnräume bis in den Keller und die Nebenräume. Dabei wurden insgesamt 1,5 kg Haschisch und 1 kg Marihuana sichergestellt. In Anbetracht der festgestellten Tatsachen und der gegen ihn vorliegenden Präzedenzfälle wurde der Mann in die örtliche Justizvollzugsanstalt überstellt.

Von: sis