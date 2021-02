Bozen: Austritt von Kühlgas im Kompressorraum

Einsatz in Obstgenossenschaft Laurin

Bozen – Am heutigen Sonntagnachmittag wurde die Berufsfeuerwehr Bozen gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Bozen in das Magazin der Obstgenossenschaft Laurin am Bozner Boden alarmiert.

Zuvor schlug die Brandmeldeanlage des Betriebes Alarm. Beim Eintreffen der Einsatzmannschaft wurde eine Rauchentwicklung in den Lagerhallen vorgefunden. Die Ursache konnte auf einen Defekt einer Zellenkühlanlage und darauffolgendem Kühlgasaustritt zurückzuführen, welches die Rauchentwicklung verursachte.

In der Folge wurde von den zwei Atemschutztrupps das Leck geschlossen und die gesamte Lagerhalle mit Hilfe von mehreren Hochleistungslüftern belüftet.