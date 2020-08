Bozen: Cineplexx-Kinosäle überschwemmt

Bozen – Die angekündigten Unwetter haben sich in der vergangenen Nacht auch über Bozen ausgebreitet. Es kam erneut zu zahlreiche Überschwemmungen.

So rückten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen um kurz nach Mitternacht zu mehreren Einsätzen aus. So drang etwa in der Schlachthofstraße Wasser in die Kinosäle des Cineplexx ein. In Rentsch drohte hingegen ein Bach über die Ufer zu treten.

Auch in der Freiheitsstraße kam es wieder zu Problemen. Im erst kürzlich neu gestalteten Abschnitt befinden sich die Arkaden nun auf gleicher Höhe wie die Straße. Erneut drang Wasser bis zu die Geschäfte vor. Die Inhaber versuchten das Wasser mit Sandsäcken vor der Tür zu halten.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen mit mehreren Mannschaften.

Glücklicherweise hielten die starken Niederschläge vergleichsweise zu den bisherigen Unwettern diesmal nicht all zu lange an, sodass sich die Situation relativ schnell wieder entspannte. Verletzt wurde niemand.

Weitere starke Gewitter sollen ab Samstagnachmittag bis Sonntag über Südtirol hinwegziehen.