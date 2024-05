Bozen: Crash in der Musystraße

Von: luk

Bozen – In der Industriezone in Bozen hat es am Mittwoch erneut gekracht: Kurz nach 14.00 Uhr sind in der Loris-Musy-Straße in Bozen Süd ein Auto und ein Motorrad zusammengeprallt.

Der Unfall ereignete sich im ampelgeregelten Kreuzungsbereich mit der Einsteinstraße.

Der Zweiradfahrer zog sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.

Neben dem Rettungsdienst war die Stadtpolizei im Einsatz.