Bozen: Polizei greift Dealer auf

Von: lup

Bozen – Am gestrigen Samstagnachmittag nahm eine Streife der Staatspolizei einen 29-jährigen Gambier ins Visier, welcher in der Nähe des Verdiplatzes mit seiner auffälligen Verhaltensweise die Aufmerksamkeit auf sich zog. Bei Anblick der Streife brüllte der Mann nämlich unverständliche Worte in Richtung der Polizeibeamten, sodass diese, nach Anforderung von Verstärkung, den aggressiven Verdächtigen einer Kontrolle unterzogen.

Die Überprüfung machte rasch ersichtlich, dass der Mann aufgrund mehrerer Delikte, darunter auch Drogenhandel, bereits polizeibekannt war. Die darauffolgende Durchsuchung des Mannes auf der Quästur brachte anschließend zwei Päckchen Haschisch mit einem Gesamtgewicht von rund zehn Gramm ans Tageslicht, die offensichtlich für den Verkauf gedacht waren.

Neben einer Anzeige des Mannes wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht ordnete der Bozner Quästor, Paolo Sartori, die Ausweisung des 29-Jährigen an.