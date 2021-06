Bozen: Drogenhändler festgenommen und angezeigt

Bozen – Die Carabinieri haben am heutigen Samstag in der Nähe des Bozner Bahnhofs einen neunundzwanzigjährigen Mann aus Ghana festgenommen und einen sechsundzwanzigjährigen Nigerianer auf freiem Fuß angezeigt.

Die beiden Afrikaner, welche mit dem Zug von Verona nach Bozen angereist waren, sind der Polizei nicht unbekannt. Deshalb war die Überraschung auch nicht sonderlich groß, als man im Rahmen einer Kontrolle eine beträchtliche Menge an gelbem Heroin, nämlich rund 250 Dosen, sicherstellen konnte.

Die Droge war in kleinen Pillen versteckt, sodass diese, nach Einnahme derselben, unbemerkt ins Zielland geschmuggelt werden können, so die Mutmaßung der Carabinieri. Darüber hinaus ergab die Kontrolle der Carabinieri, dass die beiden Männer sich ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung in Italien befanden, so berichten Medien.