Bozen: E-Bike im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen

Von: mk

Bozen – Am vergangenen Montagabend haben die Carabinieri in Bozen einen Mann angezeigt, der bereits polizeibekannt ist und im Verdacht steht, ein E-Bike im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen zu haben.

Der Einsatz wurde nach einer Meldung an die Einsatzzentrale der Carabinieri in die Wege geleitet. Die Ordnungshüter wurden über einen Fahrraddiebstahl informiert, der soeben auf dem Waltherplatz begangen worden war. Der Besitzer des Fahrrads – ein Mann, der in Bozen wohnt – konnte den Ermittlern eine genaue Beschreibung seines gestohlenen Fahrrads, eines Raymon Tourray E4.0, geben.

Nur wenige Minuten später entdeckte die Streife das beschriebene E-Bike, auf dem ein Mann saß, dem es offensichtlich nicht gehörte. Das Fahrrad wurde beschlagnahmt und anschließend dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Anzeige wegen erschwerten Diebstahls erstattet.

Dieser Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Ereignisse ein: Erst vor wenigen Tagen war es den Carabinieri gelungen, ein weiteres hochwertiges Fahrrad wiederzufinden. Der Besitzer, hatte glücklicherweise ein Ortungsgerät am Fahrrad angebracht hatte, wodurch die Ermittler das Fahrrad schnell auffinden konnten.

Die Carabinieri rufen die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden und ihre abgestellten Fahrräder gut zu sichern sowie sie Ortungssystemen auszustatten – ein Mittel, das sich im Fall von Diebstahl als wirksam erweisen könne.