Bozen: Einbruch vereitelt

Bozen – Am gestrigen Freitagnachmittag haben die Carabinieri im Bozner Stadtteil Europa zwei Frauen slawischer Herkunft auf frischer Tat ertappt.

Ein Bürger hatte gegen 16.00 Uhr das verdächtige Verhalten der aus Serbien stammenden Frauen, eine 27-Jährige und eine 28-Jährige, beobachtet und den Carabinieri gemeldet. Die Frauen hatten sich nämlich in ein Kodominium eingeschlichen und sich Zugang zu einer Wohnung verschafft, indem sie das Türschloss mit entsprechendem Werkzeug aufbrachen. Mit der Beute kamen die Frauen jedoch nicht weit, zumal die Carabinieri vor dem besagten Kondominium abwarteten und die Diebinnen mit offenen Armen empfingen.

Das Diebesgut, eine Schatulle mit wertvollem Schmuck, wurde den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben. Zudem wurde das Einbruchswerkzeug sichergestellt, nämlich zwei große Schraubenzieher, Arbeitshandschuhe und ein halbstarres Plastikstück, welches zum Aufschließen von Türschlössern verwendet wird. Zudem hatten die Frauen 1.200 Euro bei sich.

Die beiden Frauen, welche bereits in der Vergangenheit Straftaten in verschiedenen Städten Norditaliens begangen hatten, wurden in das Gefängnis von Trient gebracht.