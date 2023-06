Bozen: Fliegende Flaschen und Mutprobe am Neptunbrunnen

Bozen – Der Neptunbrunnen am Bozner Obstplatz musste erneut für eine jugendliche Mutprobe herhalten. In der Nacht auf Freitag gegen 1.00 Uhr versammelte sich laut der Zeitung Alto Adige am Brunnen eine Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener.

Einer der Nachtschwärmer kletterte plötzlich über den Brunnen auf die Schulterpartie der Neptunstatue – kein ungefährliches Unterfangen.

Damit aber nicht genug: Die Jugendlichen begannen schließlich auch noch, Flaschen gegen die Fassade eines der Häuser am Obstplatz zu werfen.

Dass sie bei ihren ungestümen Aktionen von der anderen Seite von Augenzeugen gefilmt wurden, bemerkten sie offenbar nicht. Die Augenzeugen waren es auch, die die Ordnungshüter alarmierten.

Die Polizei war innerhalb nur weniger Minuten vor Ort und konnte vier Personen festsetzen – zwei davon waren minderjährig. Sie wurden mit auf die Quästur gebracht und bei der Staatsanwaltschaft bzw. Jugendstaatsanwaltschaft angezeigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Neptunbrunnen im Überschwang erklommen wurde. 2011 wurde die Statue mit dem Dreizack sogar von seinem Sockel geholt. Später fand man ihn in der Gegend des Siegesplatzes wieder.