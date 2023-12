Bozen: Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Bozen – In der Romstraße in Bozen ist es am Dienstagnachmittag zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall gekommen.

Gegen 15.00 Uhr wurde eine Frau auf der Höhe des Scholl-Platzes von einem Lieferwagen angefahren und zu Boden gestoßen.

Die Fußgängerin überquerte bei den Zebrastreifen die Straße. Die Patientin wurde vor Ort erstversorgt und dann ins Krankenhaus Bozen eingeliefert.

Die Stadtpolizei führte die Unfallerhebungen durch.