Bozen: Koks und Haschisch im Zimmer

Bozen – Wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht hat die Staatspolizei am Dienstag in Bozen zwei bislang unbescholtene Iraker verhaftet. Sie waren im Besitz von rund 20 Gramm Haschisch, 50 Gramm Kokain, Verpackungsmaterial sowie knapp 1.000 Euro in bar, das vermutlich aus dem Handel mit den Rauschmitteln stammt.

Bereits vor einiger Zeit war den Exekutivbeamten aufgefallen, dass sich im Umkreis eines Gebäudes in der Schlachthofstraße bekannte Drogenkonsumenten tummelten, die auf einen in einer Beherbergungsstruktur in der Nähe untergebrachten jungen Mann mit amputierten Arm warteten.

Nach einigen Überprüfungen kontrollierten die Ordnungshüter schließlich das Zimmer des verdächtigen, wo sie auf einen Landsmann des Irakers trafen. “Im gesamten Raum fanden sich Spuren, die auf Drogen hinwiesen”, erklärt die Quästur in einer Aussendung. Schließlich wurden auch die Suchtmittel entdeckt.

Die beiden Iraker wurden festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt.