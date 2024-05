Bozen: Mann randaliert in Spielhalle

Von: lup

Bozen – In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntages wurden die Behörden zur Spielhalle „Admiral“ in Bozen gerufen. Grund dafür war ein 42-jähriger Albaner, der nach dem Konsum mehrerer Biere auf die Spielautomaten zu urinieren und daraufhin auch noch zu randalieren begann.

Als die Polizei gegen 1.30 Uhr am Ort des Geschehens auftauchte, versuchte der Mann zu fliehen und gefährdete dabei den Verkehr. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann energisch und griff auch später in der Polizeistation weiterhin die Beamten an. Einer der Polizisten wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unruhestifter war bereits aufgrund seiner zahlreichen kriminellen Taten polizeibekannt. Darunter zählen Straftaten wie Drogenbesitz, Gewalt gegen Beamte und sexuelle Übergriffe. Er wurde wegen Sachbeschädigung, Gewalt und Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung festgenommen.

Der Aufenthaltsstatus des 42-Jährigen wird derzeit geprüft. Außerdem erließ der Polizeipräsident Paolo Sartori daraufhin ein vierjähriges Rückkehrverbot für die Stadt Bozen und ein dreijähriges Betretungsverbot für alle öffentlichen Einrichtungen der Provinz.