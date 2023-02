Bozen: Marihuana-Rauchwolke führt zu Festnahme

Bozen – Die Staatspolizei hat in der Südtiroler Landeshauptstadt auch in den vergangenen Tagen den Kontrolldruck auf hohem Niveau gehalten. Ziel war und ist es, dem Drogenhandel sowie Vermögensdelikten einen Riegel vorzuschieben.

Rauchwolke führt zu mutmaßlichem Drogenhändler

Als sich die Exekutivbeamten bei einer Zimmervermietung im Zentrum von Bozen einfanden, begegnete ihnen bereits im Treppenhaus des Gebäudes der unverwechselbare Geruch von verbranntem Cannabis. In einer der Wohnungen trafen sie dann auf einen Mann und eine Frau, die gerade in einer dichten Rauchwolke den Konsum eines Joints beendet.

Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Ordnungshüter rund 350 Gramm Marihuana fest, die der Mann in seinem Rucksack verstaut hatte. Außerdem fanden sich in seinem Besitz 4.800 Euro in bar.

Damit nicht genug: In einer weiteren Wohnung des Paars in Bozen Oberau kamen bei einer Hausdurchsuchung 20 Gramm Kokain, weitere 56 Gramm Marihuana sowie 1.700 Euro Bargeld zum Vorschein.

Der Mann, der ritterlich die Verantwortung für sämtliche illegalen Rauschmittel und das Bargeld übernahm, wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt.

Laut der Quästur geben die beschlagnahmte Menge an Rauschgift und die nicht unerhebliche Bargeldsumme eine Idee vom Ausmaß des Drogenhandels in Bozen und Südtirol. Die Dealer spielten dabei mit der Sicherheit und der Gesundheit der Konsumenten und Bürger.

Zwei Anzeigen

Außerdem hat die Staatspolizei zwei Personen wegen des Verstoßes gegen den polizeilichen Platzverweis für die Gemeinde Bozen angezeigt. Diese Maßnahme ergreift der Quästor als präventive Maßnahme gegenüber vorbestraften oder schwierigen Personen, die sich lediglich der Ausübung von Delikten wegen in Bozen aufgehalten haben.

Drei weitere Personen wurden hingegen auf Anordnung aus dem urbanen Raum entfernt, da sie öffentliche Plätze besetzt und sich nicht ordentlich aufgeführt haben.

Anzeige wegen Trunkenheit

Ein Autofahrer ist hingegen wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt worden. Außerdem wurde ihm der Führerschein abgenommen.

Ladendiebe angezeigt

Zudem hat die Staatspolizei zwei Personen wegen Ladendiebstahls angezeigt. Sie sollen aus Geschäften im Bozner Zentrum Waren gestohlen haben. In beiden Fällen wurde das Diebesgut zurückerstattet.