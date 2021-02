Bozen: Mehrere Müllsünder ausfindig gemacht

Bozen – Den Umweltwachen ist es in Bozen gelungen, gleich mehrere Müllsünder zu identifizieren.

Immer wieder werden im Umkreis der städtischen Wertstoffinseln und insbesondere vor den Containern Abfälle aller Art abgestellt. Vor allem montags müssen die städtischen Umweltwachen regelmäßig ausrücken, um den achtlos weggeworfenen Müll zu beseitigen.

Am gestrigen Montag waren die Umweltwachen in der Giottostraße, der Marie-Curie-Straße und am Etschufer nahe Sigmundskron im Einsatz, und diesmal ist es den Umweltwachen des städtischen Umweltamtes gelungen, die Müllsünder aufgrund der gefundenen Hinweise ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen.

Sie müssen nun mit 100 Euro Bußgeld rechnen und zusätzlich die Kosten für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle übernehmen.