Bozen: Messerattacke nach Streit am Obstmarkt

Von: luk

Bozen – Nach einer nächtlichen Schlägerei am Obstmarkt ist es am Freitagvormittag in einer Bozner Aufnahmeeinrichtung zu einer Messerattacke gekommen. Ein Tunesier (21) wurde von der Staatspolizei festgenommen. Ihm wird schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Der Vorfall steht im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung, die in der Nacht zuvor im Rahmen eines groß angelegten Sicherheitsdienstes mit Polizei, Carabinieri, Finanzpolizei und Stadtpolizei beendet worden war.

Die Exekutivbeamten unterbrachen dabei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Angezeigt wurden zwei marokkanische Staatsbürger im Alter von 32 und 26 Jahren sowie ein 21-jähriger Tunesier – alle Asylbewerber – wegen Beteiligung an einer Schlägerei und des Mitführens gefährlicher Gegenstände.

Am nächsten Morgen mussten Beamte der Einsatzgruppe erneut einschreiten, als zwei der Beteiligten in einer Bozner Flüchtlingsunterkunft wiederum aneinandergerieten.

Dabei soll der 21-jährige Tunesier seinen 26-jährigen Kontrahenten mit einem Messer am Arm verletzt haben. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Bozen eingeliefert, der mutmaßliche Angreifer festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht.

Im Zuge der verstärkten Kontrollen kam es zudem zu weiteren Polizeieinsätzen. In Oberau wurde ein 59-jähriger Marokkaner nach einer Auseinandersetzung wegen Körperverletzung und Mitführens eines gefährlichen Gegenstands angezeigt. Außerdem zeigte die Polizei drei Personen wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls in zwei Geschäften im Stadtteil Neustift an. Vier weitere Personen wurden angezeigt, weil sie gegen ein Aufenthaltsverbot für die Stadt Bozen verstoßen haben.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 75 Personen und neun Fahrzeuge.