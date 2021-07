Bozen: Mit Brutalität vom Fahrrad gerissen und beraubt

Bozen – Am 10. Oktober 2018 wurde eine 66-jährige Frau auf dem Radweg in der Galileistraße in Bozen von einem Mann überfallen. Der Angreifer entwendete ihr Smartphone und flüchtete. Die Frau erlitt bei dem Vorfall Verletzungen mit einer Heilungsdauer von 90 Tagen. Der Räuber konnte wenig später von den Carabinieri ausgeforscht werden. Es handelte sich um einen 33-jährigen Mann aus Nigeria.

Nun wurde der Tatverdächtige am Bozner Landesgericht in einem abgekürzten Verfahren zu sechs Jahren Haft verurteilt. Zudem muss er dem Opfer einen Schadenersatz von 20.0000 Euro bezahlen. Die 66-Jährige hatte sich als Nebenklägerin in den Prozess eingelassen. Der Mann musste sich wegen schwerer Körperverletzung und Raubüberfalls verantworten. Mildernde Umstände wurden aufgrund der Brutalität des Mannes gegenüber seinem Opfer nicht gewährt.

Der Nigerianer ist und bleibt im Gefängnis. Ob die Frau von ihm je einen Cent sieht, ist ungewiss, da er als mittellos gilt. Für solche Fälle gibt es aber die Möglichkeit, auf einen speziellen Fonds des Staates zurückzugreifen, berichtet die Tageszeitung Alto Adige.