Bozen: Mit Schlagring auf Polizisten losgegangen

Bozen – Ein 19-jähriger Bozner sorgte kürzlich für bange Minuten. Er war in eine Auseinandersetzung in der Industriezone verwickelt und in der Folge vor der Polizei geflohen.

Die Beamten konnten ihn jedoch wenig später im Viertel Oberau aufspüren. Dabei griff der junge Mann die Polizisten mit einem Schlagring an, was zu einem intensiven Kampf führte, bis er schließlich überwältigt werden konnte.

Damit war es aber nicht getan: Nach seiner Festnahme randalierte er weiter und beschädigte sogar den Streifenwagen, bevor er ins Gefängnis gebracht wurde.

Gegen den bereits vorbestraften Täter wurde eine Anzeige erstattet, und Quästor Sartori sprach außerdem eine Verwarnung aus.