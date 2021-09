Mutter soll ihre Kinder mehrfach sexuell missbraucht haben

Bozen – Eine 40-jährige Mutter wird einer unfassbaren Tat beschuldigt. Sie soll ihren Töchtern im Rahmen satanischer Rituale sexuelle Gewalt angetan und die Tat mit den Worten “Satan hat mich dazu aufgefordert” bestätigt haben, so berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Die beiden Mädchen, zehn und zwölf Jahre alt, wurden bereits in eine geschützte Einrichtung untergebracht. Der Mutter wurde untersagt, sich den Kindern zu nähern. Aufgedeckt wurde dieser Horror durch Freunde der Familie, die in Gesprächen mit den Mädchen bei manchen Aussagen derselben hellhörig und misstrauisch geworden sind. Die Mädchen berichteten nämlich von eigenartigen Ritualen, welche offenbar in einer kleinen Kirche stattfanden.

Um sich Klarheit zu verschaffen wurde die Mutter schließlich zur Rede gestellt. Doch die Hoffnung, dass es sich hierbei um bizarre Hirngespinste der Mädchen handle, wich einer horrenden Ernüchterung. Mit den Worten “Satan hat mich dazu aufgefordert” bestätigte nämlich die Mutter die abscheuliche Tat, die Mädchen mehrfach im Namen Satans sexuell missbraucht zu haben.

Am gestrigen Freitag erschien die Frau in Bozen vor Gericht, wo sie jedoch von ihrem Recht Gebrauch machte, sich nicht zu äußern. Die nächsten Schritte werden darin bestehen, die Zeugenaussagen der beiden Opfer im Rahmen einer Beweisaufnahme zu sammeln und ein psychiatrisches Gutachten von der Mutter zu erstellen, um ihre tatsächliche Einsichts- und Willensfähigkeit zu überprüfen.

Fraglich bleibt in diesem Zusamenhang auch die Rolle des Vaters, zumal es schwer fällt, sich vorzustellen, dass er von alledem weder etwas gewusst noch bemerkt haben soll.