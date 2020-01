Bozen: Nächtlicher Einbruchsversuch – Schaden für den Wirt

Bozen – In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte erneut versucht, in eine Bar in Bozen einzudringen. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, wurde der Einbruchsversuch auf das Lokal „Osteria Civetta“ am Obstplatz verübt.

Die Übeltäter haben versucht, ein Fenster aufzustemmen und sich Zutritt zum Lokal zu verschaffen. Gelungen ist ihnen das jedoch nicht – womöglich sind sie von Passanten dabei gestört worden. Der Eigentümer des Lokals bleibt nun auf dem entstandenen Schaden sitzen. Er muss das beschädigte Fenster wohl austauschen.

In der Landeshauptstadt versuchen Kriminelle immer wieder in Gastlokale einzudringen – vermutlich in der Hoffnung auf große Beute. Doch meist sind lediglich die Einbruchsschäden größer als die Diebesbeute. Auch die „Osteria Civetta“ geriet schon mehrfach ins Visier der Einbrecher.