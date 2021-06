Bozen: Obdachloser in der Nacht verprügelt

Bozen – Zu einem bedenklichen Vorfall soll es am Montagmorgen in der Südtiroler Landeshauptstadt gekommen sein. Medienberichten zufolge wurde ein obdachloser Italiener von einem Unbekannten an seinem üblichen Schlafplatz im Laubengang der Italienstraße kurz vor dem Hadrianplatz verprügelt.

Ein Passant alarmierte die Einsatzkräfte, als er den Obdachlosen in seinem eigenen Blut am Boden vorfand. Der Mann ist in der Gegend bekannt. Schon früh am Morgen packt er für gewöhnlich seine Sachen zusammen und verschwindet, bevor der Alltag in dem Straßenzug Einzug hält.

Dennoch schien sich jemand in der Nacht am Anblick des schlafenden Mannes zu stören und ging feige gegen ihn vor: Blutergüsse, offene Wunden und herausgeschlagene Zähne fügte er dem Obdachlosen zu.

Die alarmierten Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachte ihn für die weitere Behandlung und im halb bewusstlosen Zustand ins Bozner Krankenhaus.

Wie die Facebook-Seite “Associazione Sicurezza e Legalità” gepostet hat, ermitteln mittlerweile die Carabinieri in dem eklatanten Fall. Der Obdachlose soll zu Protokoll gegeben haben, dass er von einem ihm unbekannten Mann angegriffen worden sei. In den sozialen Medien ist die Empörung nach Bekanntwerden des Vorfalls groß.