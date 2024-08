Bozen: Polizei verhindert schwerwiegende Folgen bei Familienstreit

Von: luk

Bozen – Am Freitagmorgen konnte die Staatspolizei in Bozen durch schnelles und professionelles Eingreifen schlimmere Konsequenzen bei einem heftigen Familienstreit im Stadtteil Don Bosco verhindern. Über den Notruf 112 ging ein Anruf ein, der eine eskalierende Auseinandersetzung meldete, bei der ein Beteiligter ein Messer schwang.

Die Exekutivbeamten trafen rasch am Einsatzort ein und sprachen mit der verzweifelten Mutter, die den Notruf abgesetzt hatte. Sie berichtete, dass es erneut zu einem heftigen Streit mit ihrem Sohn gekommen war, der auf langanhaltende Spannungen in ihrer schwierigen Wohngemeinschaft zurückzuführen sei. Nach der Auseinandersetzung hatte sich der junge Mann in sein Auto im Garagenbereich zurückgezogen.

Als die Polizisten versuchten, mit ihm zu sprechen, zeigte sich der Sohn zunächst sehr aufgebracht und verweigerte jeglichen Kontakt. Dank des geduldigen und einfühlsamen Vorgehens der Beamten konnte er schließlich dazu bewegt werden, aus dem Auto auszusteigen und über das Geschehene zu sprechen. Der junge Mann bestätigte, dass er im Streit mit seiner Mutter in einem Moment der Verzweiflung zu einem Küchenmesser gegriffen und Suizidgedanken geäußert habe.

Durch die beruhigenden Worte der Polizisten ließ der Sohn von seinem Vorhaben ab und willigte ein, die Situation gemeinsam zu klären. Nachdem die Lage unter Kontrolle gebracht worden war, wurde das medizinische Personal verständigt, um Mutter, Sohn und die anwesenden Großeltern psychologisch und medizinisch zu betreuen.

Quästor Paolo Sartori lobte den Einsatz seiner Beamten: „Eine besonders kritische Familiensituation, geprägt von anhaltenden Konflikten und gefährlichem Verhalten, konnte dank des schnellen und wirksamen Eingreifens der Polizisten entschärft werden. Ich möchte die Professionalität und Sensibilität der Beamten hervorheben, die erneut gezeigt haben, dass die Polizei zum Schutz der Bürger da ist. Menschen in schwierigen Situationen zu helfen, ist eine der obersten Prioritäten unserer Institution.“