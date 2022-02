Bozen: Polizeibeamte regelmäßig mit Gewalt konfrontiert

Bozen – Die Staatspolizei hat gemeinsam mit der Hundestaffel der Finanzpolizei sowie unterstützt von der Abteilung für Kriminalitätsprävention “Lombardei” aus Mailand in der vergangenen Woche zahlreiche Kontrollen in der Südtiroler Landeshauptstadt durchgeführt. Die Bilanz: eine Festnahme, zehn Anzeigen, elf Identifizierungsprozeduren auf der Quästur und sieben Verweise aus dem Stadtgebiet. Insgesamt waren 72 Streifen im Einsatz, die 421 Personen und 72 Fahrzeuge kontrolliert haben. Beschlagnahmt wurden drei Gramm Heroin, 1,5 Gramm Haschisch und zwei Ecstasy-Tabletten.

Haftbefehl vollstreckt

Am vergangenen Montag klickten für einen 27-jährigen Afrikaner die Handschellen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft von Mailand vor, da er eine Haftstrafe von drei Jahren antreten muss. Im Zuge der Kontrolle hat sich der junge Mann eine Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt eingefangen, da er gegenüber den Beamten gewalttätig wurde.

Polizei angegriffen

Am Montagabend hatten es die Polizisten dann mit einem weiteren angriffslustigen Mann – einen 30-jährigen Gambier – zu tun. Da er etwas in seiner Jacke versteckt hielt, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Dabei beleidigte er die Ordnungshüter und auf der Quästur wurde er sogar gewalttätig. In seinem Besitz fanden die Ordnungshüter schließlich 0,74 Gramm Mdma, Bargeld sowie eine gestohlene Gesundheitskarte. Er wurde wegen Drogenhandels und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Die Kontrolltätigkeit der Staatspolizei konzentrierte sich vor allem auf jene Gebiete in Bozen, die einschlägig bekannt sind – wie etwa die Südtiroler Straße oder den Verdiplatz. Auch Tiefgaragen wurden ins Visier genommen. Fünf Migranten, die dort ihr Zelt hausten, wurden des Stadtgebiets für 48 Stunden verwiesen.

Auch ein 47-jähriger Mann aus Tunesien wurde am Mittwoch im “Bozner Untergrund” angetroffen. Er hatte ein Schneidwerkzeug bei sich, das beschlagnahmt wurde. Da er sich unerlaubt in Italien aufhielt, wurde er in ein Ausweisungszentrum überstellt.

Alkohol und Haschisch

Am Donnerstag sowie am Freitag wurden die Kontrollen rund um den Bahnhof fortgeführt. Bei einer überdachten Bushaltestelle hatten es sich mehrere Migranten gemütlich gemacht. Sie hörten Musik und tranken Alkohol. Zwei von ihnen wurden nach ihrer Identifizierung ebenfalls des Stadtgebiets verwiesen. Ihnen werden Trunkenheit und der Verstoß gegen die Coronavorschriften vorgeworfen.

Am Freitag haben die Exekutivbeamten ein Gastlokal in Firmian ins Visier genommen. Dabei wurden drei junge Männer identifiziert. Bei ihnen fanden sie einen ausziehbaren Schlagstock sowie etwas mehr als einen Gramm Haschisch. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ordnungshüter weitere Drogen und eine Präzisionswaage.

Heroindealer angezeigt

Am Samstag haben Einsatzkräfte des Heeres, die ebenfalls in Bozen patroullieren, einen jungen Mann am Bahnhof bemerkt, der sich offensichtlich auf der Suche nach Drogen befand.

Die alarmierte Staatspolizei stellte bei ihm eine Dosis Heroin sicher, die er sich gerade besorgen konnte.

Anhand der Auswertungen der Überwachungskameras konnten auch der Dealer und dessen Versteck ausgeforscht werden. In weiterer Folge beschlagnahmten die Beamten weitere zehn Dosen Heroin. Der 24-jährige Dealer aus Nigeria wurde angezeigt.