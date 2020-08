Bozen: Radfahrer von Lkw erfasst

Bozen – In der Freiheitsstraße in Bozen an der Kreuzung Mazziniplatz ist am Donnerstagvormittag ein Fahrradfahrer von einem Lkw erfasst worden.

Das Fahrrad geriet dabei laut Alto Adige online unter das Schwerfahrzeug. Der Radfahrer soll sich bei dem Unfall erhebliche Verletzungen zugezogen haben.

Er wurde von den Rettungskräften erstversorgt und dann ins Bozner Spital gebracht.