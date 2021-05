Bozen: Rattenplage in einigen Straßen

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt herrscht in einigen Straßenzügen eine Rattenplage. Meldungen dazu gibt es laut Medienberichten in der Trientnerstraße und in Oberau. Die Sorge geht um, dass sich die Nager weiter ausbreiten könnten.

Die Gemeinde versucht nun, gegen die Ratten vorzugehen und ihre Verbreitung so einzudämmen. Ratten gelten auch als Krankheitsüberträger für den Menschen.