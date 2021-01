Bozen: Raubüberfall auf Supermarkt glückt mit Spielzeugpistole

Bozen – In einem Supermarkt am Anne-Frank-Platz im Viertel Kaiserau in Bozen ist gestern am späten Nachmittag ein Raubüberfall verübt worden. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, waren zwei Täter am Werk. Vermummt und mit einer Pistole bewaffnet, bedrohten sie eine der Kassiererinnen, die Kasse zu öffnen. Mit rund 500 Euro Beute konnten die Flucht ergreifen. Der ganze Vorfall dauerte nur rund 30 Sekunden. Offenbar wollten die Übeltäter kein Risiko eingehen, auf die Polizei zu treffen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Spielzeugpistole.

Tatsächlich haben die Ermittler zur Stunde nur wenig Hinweise in der Hand, um auf die Identität der beiden Räuber zu schließen. Die Kassiererin gab an, einen ausländischen Akzent in den wenigen gesprochenen Worten vernommen zu haben. Von den Bildern der Überwachungskamera kann man zudem nur die Statur der beiden Männer ablesen. Die Carabinieri setzen natürlich dennoch alles daran, das kriminelle Duo auszuforschen. Die Ermittlungen laufen.

Um Raubüberfällen vorzubeugen, wird auch in Supermärkten das Inkasso mehrmals am Tag in Sicherheit gebracht. So befindet sich stets nur eine überschaubare Summe Geld in den Kassen.