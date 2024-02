Bozen: Wilde Rauferei im Bahnhofspark

Bozen – Was mit Beleidigungen und Schubsen begann, entwickelte sich zu einer handfesten Schlägerei zwischen zwei Migranten. Sie waren am späten Donnerstagnachmittag im Bahnhofspark von Bozen in Streit geraten. Offenbar ging es um den Diebstahl eines Mobilfunktelefons. Neben den Fäusten flogen auch Steine.

Schließlich zückten die Kontrahenten jeweils ein Messer. Einer der beiden verletzten dabei seinen Rivalen am Arm. Danach zog er ihm noch eine Glasflasche über den Schädel.

Später war laut Alto Adige online auch noch ein dritter junger Migrant involviert. Doch zu diesem Zeitpunkt griffen ein Arbeiter einer nahe gelegenen Baustelle sowie die Polizei mit mehreren Streifen der Stadtpolizei ein und trennten die Streithähne.

Auch der Rettungsdienst wurde angefordert. Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert.