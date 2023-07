Bozen: Reiche Beute in der Nacht

Bozen – In der Nacht auf Mittwoch haben Kriminelle in der Mailandstraße in Bozen ihr Unwesen getrieben und dabei reiche Beute gemacht.

Sowohl beim Optiker “Gianni” als auch beim Laden für elektronische Zigaretten “Ecosmokers” drangen die Übeltäter ein. Dabei entwendeten sie rund 80 Markenbrillen beim Optikgeschäft sowie eine große Menge an Ware beim zweiten Geschäft.

Wie Alto Adige online berichtet, kam es gegen 3.30 Uhr zu dem Einbruch. Nun ermittelt die Polizei. Unter anderem sollen die Aufnahmen derÜberwachungskamera der Gegend gesichtet werden.