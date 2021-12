Bozen: Schon am Vormittag ordentlich “getankt”

Bozen – Es schien sich zunächst um einen alltäglichen Verkehrsunfall zu handeln. Doch als die Bozner Stadtpolizei am Unfallort in Gries in Bozen eintraf, stellten die Beamten umgehend fest, dass der Autofahrer (55) bereits am frühen Morgen zu tief ins Glas geschaut hatte. Danach hatte er sich in sein Auto gesetzt und war ohne Fremdeinwirkung gegen ein Straßenschild gefahren.

Vor der Stadtpolizei konnte sich der Unfallfahrer kaum auf den Beinen halten. Ein Alkoholtest ergab, dass sein Blutalkoholwert fünf Mal höher war als der gesetzlich zulässige Grenzwert.

Der 55-Jährige wurde daraufhin von der Stadtpolizei angezeigt und sein Auto beschlagnahmt. Zudem musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Neben einer Geldstrafe musste er auch den Abzug von zehn Führerscheinpunkten hinnehmen.