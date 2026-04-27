Bozen: Schülerin durch herabfallenden Ast verletzt

Von: luk

Bozen – In Bozen ist am Montagmorgen ein Mädchen auf dem Schulweg durch einen herabfallenden Ast leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich zu Schulbeginn in der Cadornastraße. Dort befinden sich mehrere Oberschulen.

Nach ersten Informationen brach der große Ast einer alten Zeder auf einem Privatgrundstück ab und stürzte auf die Straße. Dabei traf er die Schülerin, die leichte Verletzungen erlitt und ins Krankenhaus von Bozen eingeliefert wurde.

Der Ast beschädigte zudem einen Zaun aus Metall und prallte gegen einen Überlandbus aus Jenesien. In dem Bus wurde zum Glück niemand verletzt.

Die Berufsfeuerwehr sicherte den betroffenen Baum und räumte gemeinsam mit der Stadtgärtnerei die Straße frei. Die Ursache für das Abbrechen des Astes ist derzeit noch unklar. Auch die Stadtpolizei war im Einsatz.