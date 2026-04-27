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Europaweite Ausschreibung für die Weihnachtsbeleuchtung 2026–2028 startet

Bozen plant bereits den Weihnachtszauber

Montag, 27. April 2026 | 15:53 Uhr
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Von: luk

Bozen – Es ist zwar gerade erst Frühling, aber in der Gemeindeverwaltung Bozen beschäftigt man sich bereits mit der Weihnachtsbeleuchtung. Vor ein paar Tagen genehmigte der Stadtrat den Beschluss, der die Veröffentlichung der europaweiten Ausschreibung für die Miete, Montage, Installierung, Demontage und Instandhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und der Weihnachtsdekoration für die Jahre 2026, 2027 und 2028 betrifft.

Der frühe Termin könnte vielleicht verwundern, aber er ist den langen Fristen und Abläufen bei den Ausschreibungen auf EU-Ebene geschuldet. Die Gemeindeverwaltung möchte nämlich rechtzeitig zu Beginn der Adventszeit die neue Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsdekoration im Haus haben, denn der alte Liefervertrag verfällt heuer.

Die Gesamtausgaben für den Dreijahreszeitraum belaufen sich auf ca. 827.000,00 Euro. Den Zuschlag erhält der Bieter, der das wirtschaftlich günstigste Angebot einreicht. Die Angebote werden wie folgt gewichtet: 75 Prozent für die Qualität der angebotenen Produkte und 25 Prozent für den Preis. Der neue Liefervertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren und kann um weitere zwei Jahre verlängert werden.

„Es ist kein Zufall, dass wir so frühzeitig die Ausschreibung veröffentlichen,“ sagte der zuständige Stadtrat Claudio Della Ratta. „Wir möchten Weihnachtsbeleuchtung von guter Qualität, wie wir es gewohnt sind, und wir möchten auf keinen Fall, dass wir ohne dastehen. Es geht um eine Investition von einer gewissen Größe, daher setzen wir auf Qualität. Und wir werden die besten Angebote auszeichnen. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass wir alle Stadtviertel weihnachtlich schmücken möchten. Die weihnachtliche Atmosphäre soll in der Peripherie gleich spürbar sein wie im Stadtzentrum. Bei der Ausarbeitung der Ausschreibung haben wir beibehalten, was bisher gut funktioniert hat, und einige, gezielte Verbesserungen eingefügt. Für uns sind der Advent und Weihnachten nicht nur eine Zeit für den Tourismus und den Handel, sondern auch eine Zeit der Vorfreude, mit der Familie und mit Freunden.“

Am erprobten Konzept der Weihnachtsbeleuchtung wurde wenig geändert. Es wurden ein paar Verbesserungen vorgenommen. Vor allem die wichtigsten Straßen der Stadt sollen schön geschmückt werden, aber auch die anderen Straßen und Plätze werden nicht zu kurz kommen und weihnachtlich dekoriert, heißt es aus dem Rathaus.

Bezirk: Bozen

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