Bozen: Vorfall im Krankenhaus eskaliert

Von: Ivd

Bozen – Die Carabinieri sind am Wochenende in Bozen zu einem Einsatz gerufen worden, der zunächst als gewöhnlicher Diebstahl begann, jedoch in der Notaufnahme endete.

Ausgangspunkt war eine Wäscherei in der Nähe der Talferbrücke. Dort hatte eine Frau beim Wäschewaschen ihre Tasche unbeaufsichtigt stehen gelassen. In diesem Moment traten zwei Männer ein, griffen sich die Tasche und verließen das Geschäft. Die Frau bemerkte den Diebstahl sofort, rannte gemeinsam mit ihrem Mann hinterher und konnte sich die Tasche zurückholen. Dabei gelang ihr ein entscheidendes Detail: Sie fotografierte die beiden mutmaßlichen Täter.

Mit dem Bild konnten die Carabinieri rasch eine Fahndung einleiten. In der Umgebung der Wäscherei wurden kurz darauf zwei Männer nordafrikanischer Herkunft angehalten, die der Beschreibung entsprachen. Während der Kontrolle klagte einer der beiden über gesundheitliche Probleme und wurde daraufhin ins Krankenhaus von Bozen gebracht.

Dort eskalierte die Situation. Als ein Arzt den Mann untersuchte, reagierte dieser aggressiv: Er soll mit einer Geste angedeutet haben, dem Mediziner die Kehle durchschneiden zu wollen. Die Carabinieri, die ihn begleiteten, konnten die Situation schnell unter Kontrolle bringen.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Mann wegen „bedrohlichen Verhaltens“ gegenüber dem Krankenhauspersonal angezeigt. Zusätzlich verstieß er gegen ein seit November 2024 gültiges Aufenthaltsverbot für die Stadt Bozen, das für vier Jahre ausgesprochen worden war.

Die Carabinieri betonen, dass durch das schnelle Eingreifen eine mögliche Gefahr für das medizinische Personal abgewendet werden konnte und ein Mann zur Rechenschaft gezogen wurde, der sich illegal in der Stadt aufhielt.