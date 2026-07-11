Bozner [53] stirbt bei Paragleiter-Absturz in Venetien

Von: luk

Bozen/Treviso – Wieder ein tödlicher Unfall mit einem Paragleiter: Ein 53-jähriger Mann aus Bozen ist am Samstagnachmittag bei einem Paragleiterunfall in der Provinz Treviso ums Leben gekommen. Der in der Provinz Florenz lebende Mann stürzte in der Ortschaft Molino bei Fratta di Tarzo während des Landeanflugs in einen Weinberg.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Pilot kurz vor der Landung ein gesundheitliches Problem erlitten haben. Dadurch verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Gleitschirm und prallte zu Boden. Die genaue Ursache des Unfalls ist jedoch noch Gegenstand der Ermittlungen, wie italienische Medien berichten.

Der Rettungshubschrauber aus Treviso sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versuchten, den 53-Jährigen zu reanimieren. Aufgrund der schweren Verletzungen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Die Carabinieri aus Cison di Valmarino und Vittorio Veneto nahmen die Ermittlungen auf und rekonstruieren nun den genauen Unfallhergang.