Brand der Großmetzgerei in Burgstall dauert an

Burgstall – Der Großbrand des Metzgereibetriebes in Burgstall, der gestern gegen Mittag ausgebrochen ist, wurde nach einem über 24 Stunden andauernden Löscheinsatz mit 300 Feuerwehrleuten noch immer nicht endgültig unter Kontrolle gebracht. Auch die Bozner Berufsfeuerwehr steht im Einsatz.

Die Löscharbeiten werden noch mindestens weitere 24 Stunden in Anspruch nehmen und die starke Rauchentwicklung wird andauern. Jetzt ist man mit vier Greifbaggern dabei, die gesamte Gebäudestruktur soweit abzutragen, um zu den letzten Brandstellen zu kommen und diese endgültig abzulöschen.

Techniker der Umweltagentur haben gestern und heute am Morgen laufend Luftmessungen vor Ort durchgeführt: Alle Messwerte waren unter den Grenzwerten. Trotzdem hat die Einsatzleitung heute morgens entschieden, eine weitere Zivilschutzmeldung auf Hörfunk und Fernsehen versenden zu lassen, in der die Bürger aufgefordert wurden, in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes die Fenster und Türen geschlossen zu lassen und Lüftungsanlagen auszuschalten.

Der Betreuungszug des Weißen Kreuzes versorgt die rund 300 Einsatzkräfte von 30 verschiedenen Feuerwehren aus dem gesamten Bezirk und darüber hinaus.

Gestern und auch heute war der Burgstaller Bürgermeister Othmar Unterkofler vor Ort um mit der Einsatzleitung eventuelle Entscheidungen abzuklären. Genauso machte sich gestern der Landesrat für Bevölkerungsschutz Arnold Schuler zusammen mit Landesfeuerwehrpräsident Wolfram Gapp vor Ort ein Bild der Situation.