Brand im Hotel in Eppan: Feuerwehren verhindern Schlimmeres

Von: luk

Eppan – In der Nacht brach im Hotel Stroblhof in Eppan ein Brand aus, der glimpflich verlief. Gegen 2.00 Uhr wurde in der Küche des Hotels Feueralarm ausgelöst.

Die Feuerwehren von St. Michael, Kaltern-Markt, Girlan und St. Pauls rückten umgehend aus und konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, und die Hotelgäste mussten nicht evakuiert werden. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehren konnte größerer Schaden verhindert werden.