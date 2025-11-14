Aktuelle Seite: Home > Chronik > Brand in Eppan
Lagerhalle und Wohnhaus betroffen - keine Verletzten

Brand in Eppan

Freitag, 14. November 2025 | 08:35 Uhr
feuerwehr feuer löschen symbol
fotolia.de/Gorodenkoff - Symbolbild
Von: luk

Eppan – In der Nacht auf heute ist in Eppan ein schwerer Brand ausgebrochen. Gegen Mitternacht geriet am Eingang der Staatsstraße nach Eppan, kurz vor der Eni-Tankstelle, zunächst ein Lagerraum in Flammen. Das Feuer griff in der Folge auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über und beschädigte Teile des Gebäudes.

Mehrere Dutzend Feuerwehrleute aus der Umgebung waren stundenlang im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und die betroffene Zone anschließend zu sichern. Trotz der dramatischen Szenen wurden keine Personen verletzt.

Der Sachschaden ist jedoch erheblich. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Bezirk: Überetsch/Unterland

